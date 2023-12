O projeto que une Lula e Ciro Gomes ao pensar ascensão da extrema-direita

VEJA Mercado em Vídeo

A euforia da Faria Lima após recorde histórico e entrevista com sócio da Equus

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 15. Na véspera, o Ibovespa bateu a sua máxima histórica ao marcar os 131.259 pontos. O principal índice da bolsa de valores brasileira fechou o dia em alta de 1%, ligeiramente abaixo dos 131 mil pontos. A euforia do mercado financeiro se dá em razão do comunicado da última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. A instituição deixou a porta aberta para cortes nos juros americanos em patamares acima do que o mercado esperava. O primeiro corte já é precificado para o mês de março. O índice americano Dow Jones também atingiu a sua máxima histórica. No Brasil, o Copom se mantém conservador em relação ao ciclo de cortes dos juros brasileiros. Diego Gimenes entrevista Felipe Vasconcellos, sócio da Equus Capital.