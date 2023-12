A curiosidade de Sergio Moro sobre as redes sociais de Flávio Dino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a sabatina do ministro da Justiça Flávio Dino, nesta quarta-feira, 13, o senador Sergio Moro (PL) questionou o indicado de Lula (PT) ao STF sobre a sua presença nas redes sociais, caso seja aprovado ao Supremo. “Nunca pensei nisso. Preciso de um lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Corrêa. Talvez seja o Twitter [atual X]”, respondeu Dino, em tom de brincadeira. Ainda durante a sabatina, o ministro falou sobre outros temas como os atos golpistas de 8 de Janeiro e as acusações de supostas decisões autoritárias no Judiciário. Em sua manifestação inicial, destacou seu compromisso com a harmonia entre os poderes e afirmou que seu papel no Supremo seria pautado pelo “notável saber jurídico e reputação ilibada”. As indicações de Dino e Paulo Gonet, indicado do presidente para a Procuradoria-Geral da República (PGR), precisam ser votadas na CCJ do Senado e, posteriormente, no plenário da Casa. A votação em plenário ocorre mesmo se a comissão rejeitar os nomes.