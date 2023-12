Alckmin recorre a dragão de ‘GOT’ para falar de inflação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“’Voa, cara, voa!’ É para longe que o dragão da inflação vai no governo do presidente Lula. O IBGE acaba de divulgar a taxa de novembro, que veio em 0,28%, abaixo da projeção do Banco Central, de 0,39%. São 11 meses de inflação efetiva abaixo da expectativa do Banco Central”. Com este post, Geraldo Alckmin comemora os números do IBGE para a inflação brasileira em novembro. Seu perfil ‘engraçadinho’ nas redes sociais tem feito sucesso ao misturar cenas de filme com política – dessa vez usou a série Game of Thrones.