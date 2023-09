O motivo para Globo censurar beijo gay em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) são o casal do momento na novela Terra e Paixão. Mas o tão aguardado beijo, pelo que parece, não vai ao ar tão cedo. O reencontro deles foi exibido na sexta-feira, 15, e o beijo chegou a ser gravado, conforme fontes confirmaram à coluna. Mas por ordem da direção da emissora, não foi levado ao ar. Isso porque há medo interno de que o beijo afugente a audiência, que vem numa onda crescente mas ainda instável. Na última semana, a novela teve 27,4 pontos de média, 28,9 pontos de pico e 43% de share (número de televisores ligados), ante 6,8 pontos da Record, 4,3 do SBT, 1,6 da Band e 0,4 da RedeTV. Pelo que se comenta, o público só verá o carinho explícito do casal no final da trama, daqui a quase cinco meses. Perde a novela, perde a sociedade. Já que a ausência da normalização da homoafetividade só reforça estigmas de preconceito.

