Casal gay desbanca protagonistas e causa ciúmes em ‘Terra e Paixão’

A aprovação popular das cenas entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) em Terra e Paixão tem dado maior coragem para a emissora investir na história do casal homoafetivo. Com isso, Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis), o casal até então central da trama, têm perdido espaço e atenção por parte do público, engajado nas redes sociais com maior interesse pelo casal gay – esse sim novidade. O que explica a aceitação pelo amor homoerótico é, em parte o tom de comédia das cenas, diminuindo os protestos dos defensores da “tradicional família brasileira”. Soma-se a isso, o fato de que Cauã e Barbara não têm química desejada e seu enredo não evolui de forma mais instigante. Enquanto de um lado há um casal unido pela previsibilidade, do outro há um que dita os novos tempos da teledramaturgia.

A coluna soube que tamanho sucesso tem despertado ciumeira em parte do elenco, principalmente em atores que acharam que seus papéis seriam de mais destaque e cairiam no gosto do público. O comentário interno é que Ramiro e Kelvin se tornaram protagonistas sem que isso estivesse no script. Xii..