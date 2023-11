O mais novo azar de Taylor Swift no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era para ser uma redenção. Mas foi longe disso. Assim que pisou no palco do estádio Nilton Santos, no Rio, na noite desta segunda-feira, 20, Taylor Swift teve que enfrentar mais um entre tantos percalços que vem tendo na cidade. Pelo menos dessa vez, sem fãs como vítimas. O salto de sua bota quebrou nos primeiros acordes da música Lover, fazendo com que a cantora ficasse na ponta dos pés por um bom tempo, como se nada tivesse acontecido. Haja banho de sal grosso. Pelo menos dessa vez, ela riu da situação.

