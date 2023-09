O mais caro artista contratado para o The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O festival The Town encerra sua primeira etapa em São Paulo neste final de semana. O evento, que é dos mesmos organizadores do Rock in Rio, acontece no Autódromo de Interlagos nos dias desde sábado, 2, e volta a ocorrer nos dias 7, 9 e 10 de setembro. Post Malone, Demi Lovato e Iggy Azalea já se apresentaram no primeiro dia de evento. Neste segundo dia, Bruno Mars, Bebe Rexha e Alok são os nomes que sobem no palco principal.

Bruno Mars é a única atração principal do The Town a se apresentar por duas noites no festival – ele volta a cantar no festival no dia 10 de setembro. Essa é a terceira vez que o cantor vem ao Brasil, a última foi em 2017, com dois shows em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Com ingressos esgotados devido à demanda, o cachê para o retorno não foi barato. “Nunca paguei tão caro por um show. Mas o show que ele faz vale cada centavo. As surpresas acontecem o tempo todo”, revelou Roberto Medina, idealizador do festival.

Já Bebe Rexha e Alok são mais voltados para o ritmo de eletrônica. Ela volta ao Brasil após abrir a turnê de Katy Perry em 2018 e um show no Rock in Rio em 2019. A cantora nova-iorquina, de 33 anos, é parceira de artistas da música eletrônica como Chainsmokers, Martin Garrix e David Guetta. Alok, DJ brasileiro, se apresenta após o ‘show do século’. Ele fez uma apresentação gratuita em Copacabana, no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos do hotel Copacabana Palace e aos seus 32 anos.

