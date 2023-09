O que esperar – e não esperar – do primeiro dia de The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O festival The Town chega a São Paulo neste final de semana. O evento, dos mesmos organizadores do Rock in Rio, acontece no Autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. A programação tem Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone e Maroon 5 como suas principais atrações.

No primeiro dia de evento, neste sábado, 2, Post Malone, Demi Lovato e Iggy Azalea são os nomes que compõem o line-up. O rapper Post Malone encerrará a noite de abertura no palco principal. Ele volta ao Brasil um ano após a apresentação no Rock in Rio e já tem data para retornar. Post trará a sua turnê mundial, If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying, no dia 1º de setembro, em Curitiba (PR), na Pedreira Paulo Leminski. Demi Lovato volta para o Brasil pela 11ª vez, a última, ocorreu no ano passado, em setembro de 2022, para os shows da turnê Holy Fvck Tour. Ela fará um show único, dias antes de lançar o novo projeto – Revamped, que consiste na regravação de hits pop da carreira em versão rock. O lançamento está marcado para o dia 15 de setembro, mas a expectativa é que as novas faixas já apareçam durante o evento. Ou seja, os fãs podem aguardar uma versão roqueira da artista.

Já Iggy Azalea, que já fez parcerias com artistas brasileiros como Anitta e Pabllo Vittar, recentemente teve seu show interrompido na Arábia Saudita. Na ocasião, a rapper australiana foi impedida pela polícia de continuar sua performance depois que sua calça rasgou. “Não fui autorizada a terminar meu show pelas autoridades locais”, afirmou, via X. Essa será primeira grande performance dela em palco brasileiro. No mesmo dia também foi anunciado um show especial do grupo de rap Racionais MC’s, com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

Como se percebe, o The Town começa repleto de novidades requentadas, que prometem matar a saudade dos festivais no país. Se será suficiente para já marcar a memória de seu público, só o tempo dirá.

