O ‘louco’ Réveillon de Tina Turner no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos, passou o Réveillon de 1988 como uma típica carioca – livre, leve e solta na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela vestiu branco e foi pular as sete ondinhas segurando uma rosa vermelha, para trazer amor para o ano novo. Hospedada no Hotel Copacabana Palace, a cantora causou uma verdadeira comoção ao descer dos varandões luxuosos e curtir “adoidada” a noite junto aos milhares de anônimos que aguardavam a tradicional queima de fogos. Algo impensável nos dias atuais, quando quase 2 milhões de pessoas costumam festejar a virada no mesmo local. Ela chegou à cidade com bastante antecedência, pois no dia 16 de janeiro faria um show histórico no Maracanã – com público de mais de 180.000 pessoas. Tina fez história. E o Rio foi cenário para algumas delas.

Siga