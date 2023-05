Como o Brasil ajudou Tina Turner a entrar no ‘Guinness Book’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentação de Tina Turner – que morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos – no Maracanã, no Rio de Janeiro, quebrou recordes na época. Com mais de 188 mil pessoas, em 16 de janeiro de 1988, o show foi considerado pelo Guinness Book o recorde de público pagante para uma cantora-solo na época.

Na apresentação, Tina entrou no palco num carro alegórico da Beija-Flor de Nilópolis, criado pelo carnavalesco Joãosinho Trinta. A cantora foi acompanhada pela bateria, passistas e também pelo cantor da agremiação, Neguinho da Beija-Flor, que anunciou a chegada da artista: “Olha a Tina Turner aí, gente”. O repertório incluía, entre outras músicas, Addicted to Love, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero e Paradise Is Here.