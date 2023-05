Tina Turner morre aos 83 anos

A morte foi confirmada por um assessor da cantora ao site Sky News. Tina e o ex-marido, Ike Turner, que morreu de overdose de cocaína em 2007, fizeram sucesso no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Eles se divorciaram em 1987 depois de um casamento conturbado – ela disse que era espancada por ele. A cantora de sucessos como “What’s Love Got to Do with It” (veja abaixo) se lançou em carreira solo nos anos 1980.

A mostra Tina Turner: uma Viagem para o Futuro está em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. A exposição reúne 120 fotos de Tina feitas por Gruen, Ebet Roberts, Ian Dickson e Lynn Goldsmith para reconstruir a vida e a carreira de uma das artistas mais importantes do pop. A mostra fica em cartaz no museu até dia 9 de julho.