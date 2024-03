O incentivo de Taylor Swift nas eleições primárias presidenciais dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto vários estados começam a votar nas eleições primárias presidenciais dos Estados Unidos nesta terça-feira, 5, Taylor Swift encorajou os fãs a se organizarem para também enviar suas cédulas. “Hoje, 5 de março, é a Primária Presidencial no Tennessee e em 16 outros estados e territórios. Eu queria lembrar a vocês de votar nas pessoas que mais representam vocês para o poder. Se ainda não o fizeram, planejem votar hoje. Esteja você no Tennessee ou em qualquer outro lugar dos EUA, verifique seus locais e horários de votação em vote.org”, publicou em sua história no Instagram. Em 2020, cerca de um mês antes da eleição presidencial, ela apoiou Joe Biden e sua companheira de chapa Kamala Harris. Em 2024, porém, não citou nominalmente o candidato a reeleição.

A artista, de 34 anos, continua rodando o mundo com a turnê The Eras Tour, que veio ao Brasil em novembro do ano passado. Ela está atualmente realizando seis shows em Singapura, no Sudeste Asiático, e preocupou alguns fãs por aparentar estar doente durante as apresentações. Além disso, Swift está se preparando para lançar seu 11º álbum de estúdio original, The Tortured Poets Department, em 19 de abril, e um filme sobre a turnê mundial no Disney + em 14 de março.