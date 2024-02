Problemas na Austrália mostram que Taylor Swift não aprendeu com o Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A equipe de Taylor Swift se manifestou, na manhã desta terça-feira, 27, após o pai da cantora ser acusado de agredir um paparazzo. Ela e a família estavam na Austrália com a The Eras Tour. De acordo com o Page Six, Scott Swift teria agredido um fotógrafo no cais da balsa de Sydney, enquanto a artista estava saindo de um iate. “Dois indivíduos avançaram agressivamente em direção a Taylor, agarrando seu pessoal de segurança e ameaçando jogar uma funcionária na água”, disse o assessor. O fotógrafo, por outro lado, em depoimento à AFP, disse que num primeiro momento não sabia quem era o homem, mas que olhou nas fotos e percebeu que era o pai dela. “Foi um choque. Isso nunca aconteceu comigo em 26 anos”. Ele alega que alguns seguranças teriam o empurrado e depois ele diz ter levado um soco nas costelas.

Essa não é a primeira confusão da estrela no país. Uma fã adolescente de Taylor morreu após se envolver em um acidente com dois veículos, enquanto estava a caminho do show em Melbourne. Mieka Pokarier, de 16 anos, morreu no local, enquanto sua irmã de 10 anos, Freya Pokarier, foi transportada para o Hospital Westmead de Sydney em estado crítico. No Brasil, durante as apresentações da The Eras Tour, a jovem Ana Clara Benevides, 23, morreu, no primeiro show no Rio de Janeiro, após ter uma parada cardíaca no estádio do Maracanã, por conta das altas temperaturas no local. Demoras a vir a público se manifestar mostram que a cantora e sua equipe não têm aprendido com os últimos acontecimentos.