O ganho meteórico de Larissa Manoela nas redes sociais após ‘Fantástico’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O tamanho do barulho causado pela ida de Larissa Manoela ao Fantástico neste domingo, 13, pode ser medido de diversas maneiras. Em tempos de redes sociais, a quantidade de seguidores e engajamento em torno de um assunto é uma boa amostragem disso. Assim que trechos da entrevista foram ao ar no intervalo do programa, os números de seguidores de Larissa em seu perfil do Instagram começaram a crescer. Ela teve um aumento de quase 650 mil seguidores desde o início de domingo.

Larissa ganha uma média de 20 mil seguidores por dia, mas por causa da entrevista ganhou mais de 500 mil. O ator André Luiz Frambach, seu namorado, também viu o número crescer. Ele ganhou mais de 40 mil novos seguidores somente no Instagram.

Continua após a publicidade

Siga