O futuro de Maju Coutinho após críticas na Globo

Não foi nada satisfatória a presença de Maju Countinho à frente, mais uma vez, da transmissão dos desfiles de escola de samba do carnaval no Rio. A enxurrada de críticas por sua falta de sintonia com o que era mostrado ao vivo fez com que os telespectadores se irritassem nas redes sociais. Uma fonte interna da emissora antecipou à coluna que é dada como certa a saída de Maju da função para o próximo ano. O nome mais forte a assumir a transmissão é Mariana Gross, que cuidava dos desfiles do Acesso, e tem forte relação com o mundo do samba – ela frequenta quadras durante o ano e se mostra apaixonada pelos bastidores dos desfiles. Alex Escobar, festeiro além da conta, deve ser mantido.