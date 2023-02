A constrangedora participação de Maju Coutinho na transmissão de carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maju Coutinho não levou “nota 10” por sua transmissão de carnaval na TV Globo. Os telespectadores, ao contrário, detonaram sua apresentação ao lado de Alex Escobar. Em certo momento, por exemplo, ela trocou o nome da “Mocidade Independente de Padre Miguel”, da zona oeste do Rio, por “Mocidade Alegre”, escola de São Paulo. Alvo fácil nas redes sociais. “Me desculpem, é que a Mocidade Alegre veio no meu coração, eu sou paulistana”, tentou se redimir minutos depois. Vários internautas pediram a volta de Mariana Gross, que tem um envolvimento maior com o carnaval, para a próxima cobertura.

Gosto muito da Maju mas quem realmente é preparada para falar de Carnaval no Rio é a Mariana Gross #Fantastico pic.twitter.com/duFsQzYjHg — Coments (@thecomentsbr) February 19, 2023

Amo a Maju, mas tá CONSTRANGEDOR… tiraram a Mariana da apresentação pra isso #RioCarnaval #GlobelezaGrandeRio https://t.co/nNAr2mWftZ — Vinícius Sacramento 🎙️ (@vinnybrandt) February 20, 2023

Com todo respeito do mundo à Maju, que eu acho FODA e super competente. A apresentação dos desfiles deveria ser feita pela Mariana Gross. A @ladygross conhece o Carnaval do RJ de cabo a rabo como ninguém — Paula Mattos (@_mattosp) February 20, 2023

Mermão, Maju Coutinho simplesmente INSUPORTÁVEL!! Estraga a porra da transmissão, sabe porra nenhuma e não deixa mais ninguém falar. — Caio (@caiolinssss) February 20, 2023