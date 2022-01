O encontro de Chico Buarque e Dilma Rousseff no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tem gente no PT que não gosta mais de Dilma – mas Chico Buarque gosta. Ausência mais sentida no jantar em que Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se encontraram pela primeira vez em público depois da revelação de uma possível chapa entre os dois, a ex-presidente foi recebida pelo compositor e por sua mulher, Carol Proner, no Rio.

O encontro aconteceu na casa do músico, no bairro do Leblon, e o registro foi publicado por Carol em suas redes sociais, na noite desta terça (11). “Ela e nós”, escreveu na legenda. Proner faz parte do grupo Prerrogativas, o coletivo de advogados que organizou o tal jantar, em dezembro – para o qual Dilma não foi convidada, o que a levou acreditar ter virado “um problema político” para Lula.