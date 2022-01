Eike Batista, às vésperas do nascimento da primeira filha: ‘Pai moderno’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Prestes a ser pai de menina pela primeira vez (a previsão é fevereiro), Eike Batista, 65 anos, tem duas certezas: vai assistir ao parto (“Acompanhei o nascimento de todos os meus filhos, faço questão”) e dará à bebê um nome derivado da mitologia nórdica, como o dos irmãos Thor, 30 anos, Olin, 26, e Balder, 8. “Imagina se filha minha ia ter nome tipo Turma da Mônica”, ironiza. Eike faz segredo, mas uma rápida olhada no Instagram de Flavia Sampaio, sua mulher, entrega: Tyra vem aí. Se o parto é assunto que o anima, o mesmo não acontece com a decoração do quarto e outros frufrus. “Não me envolvo com isso. Sou engenheiro de obras grandes”, diz o ex-homem mais rico do Brasil, que garante: será um pai “moderno”. A ver.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771