O embate entre João Emanuel Carneiro e Glória Perez na TV Globo

Atualizado em 25 out 2022, 17h48 - Publicado em 26 out 2022, 07h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 25 out 2022, 17h48 - Publicado em 26 out 2022, 07h00

Anda estranho o clima nos bastidores da TV Globo envolvendo dois dos figurões da teledramaturgia. Isso porque o sucesso de Todas as Flores já começa a incomodar Glória Perez, autora de Travessia. Desde que estreou no Globoplay, há uma semana, a nova novela de João Emanuel Carneiro já fez muito mais barulho – e angariou elogios – do que todos os capítulos que foram ao ar da trama de Perez, exibida desde 10 de outubro. Enquanto a novela na TV aberta segue patinando na audiência – chegou a dar míseros 19 pontos –, a do streaming domina as redes sociais. Segundo o site UOL, Perez está tão incomodada com a recepção do público ao trabalho do colega, que fez dois pedidos à emissora: que parassem de divulgar a trama rival no intervalo da sua novela das 9 e que a sua seja estampada na página principal do Globoplay.

Segundo a coluna apurou, Perez também teria pedido que a segunda temporada de Todas as Flores só estreie após Travessia não estar mais no ar. Flores terá 85 capítulos nesta primeira temporada e a previsão é que ainda no primeiro semestre do próximo ano estreie a segunda leva de capítulos inéditos.

