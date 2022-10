O maior erro da TV Globo em 2022 – e por que ela já se arrepende disso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 25 out 2022, 07h19 - Publicado em 25 out 2022, 07h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 25 out 2022, 07h19 - Publicado em 25 out 2022, 07h00

Estreou na última quarta-feira, 19, Todas as flores, a nova novela de João Emanuel Carneiro. Mas não na TV Globo, e sim no Globoplay. Inicialmente anunciada como sucessora de Pantanal, a trama foi remanejada para o streaming e, em seu lugar, foi posta Travessia, de Gloria Perez. A dança das cadeiras entre as telenovelas provocou uma sucessão de alterações no que já estava há tempos orquestrado na emissora – afinal, uma novela envolve centenas de pessoas na produção, muito investimento e um elenco poderoso.

Todas as flores teve então o elenco reduzido, núcleos inteiros dizimados e até cenas já gravados foram jogadas fora. Além disso, foi radicalmente dividida em duas partes, a segunda só estreia no primeiro semestre do próximo ano. Em paralelo, Travessia tenta conquistar o telespectador com tramas sem ação, atuações precárias (Humberto Martins canastrão e Cássia Kis estridente são apenas alguns exemplos, em se tratando de ótimos atores) e a ausência de uma vilã de peso – daqueles que fazem o público amar odiar. “Precisei ‘matar’ oito personagens e reescrever tudo. Mas tudo bem, estou satisfeito com o resultado”, disse João Emanuel à coluna. Erick Bretas, diretor do Globoplay foi mais taxativo: “Ao invés de perguntarem por que uma novela tão boa com essa foi para o Globoplay, deveriam perguntar por que ela não iria. Temos muita coisa de qualidade”.

Com duas semanas no ar, Travessia já empurrou a audiência conquistada por Pantanal em níveis alarmantes, menos de 25 pontos. Além disso, a trama não emplaca por motivos óbvios: o texto não é dos mais inspirados de sua autora, acostumada a fazer o público vibrar na tela; a mocinha é Jade Picon, uma estreante fraquíssima e deprimente em sua atuação; e, por fim, a tentativa de utilizar linguagem seriada na edição, como uma forma de “modernizar” o formato televisivo. Em contrapartida, lá no Globoplay o público foi apresentado a um “biscoito fino”: elenco afinadíssimo e texto primoroso, daqueles que João Emanuel sabe fazer para prender o público. Regina Casé e Letícia Colin prometem cenas dignas de Avenida Brasil.

O que vai ser de Travessia, ainda é cedo para se prever. Há longos meses pela frente. Mas ao colocar no streaming a melhor produção para que o público órfão de Pantanal continuasse a acompanhar suas novelas, a TV Globo faz um movimento arriscadíssimo – em termos de audiência e de patrocinadores. Por um lado, este é apontado como seu maior erro em termos de programação no ano. Por outro, a Globo larga na frente de outros streamings que também prometem lançar novelas em breve. Seria imperdoável para a história da maior emissora do país não marcar o pioneirismo neste novo campo a ser explorado.