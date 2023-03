O drama da escola que homenageou Pedro Scooby no carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Scooby foi tema do enredo da União do Parque Curicica, que desfilou na série Prata do carnaval carioca, no sábado, 26, na “Nova Intendente”. A escola justificou a escolha pelo atleta ser ‘cria’ do bairro. “Mesmo com a fama e todo histórico de viagens e conhecimentos adquiridos por todo o mundo, Scooby sempre que possível exalta nosso bairro e todo povo da Curicica, dizendo com orgulho que é mais um cria da Curicica!”. A agremiação porém não conquistou os jurados na apuração desta terça-feira, 28, e caiu para a quarta divisão do carnaval do Rio.

O Sereno de Campo Grande foi a grande campeã da Série Prata no Carnaval 2023 e estará na Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, em 2024. Foram rebaixadas para Série Bronze: Peixe, Rosa de Ouro, Raça Rubro-Negra, Diversidade, Curicica e São Cristóvão.