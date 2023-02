Pedro Scooby vira enredo de escola para ira de Luana Piovani

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Scooby esteve na Intendente Magalhães, avenida que recebe os desfiles da série Prata do carnaval carioca e está abaixo do Grupo de Acesso, com escolas que um dia sonham em desfilar na Sapucaí. As agremiações lutam entre si em duas noites durante o desfile das campeãs para chegar entre as grandes. A Parque de Curicica homenagea esse ano Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani com quem vem tendo atritos públicos pelas redes sociais devido a problemas com o pagamento de pensão dos filhos.

O surfista chegou na noite deste sábado com amigos para desfilar na agremiação que – acredite – o escolheu como enredo. Pedro mostra entusiasmo e empolgação e para tentar fazer com que a escola, que já desfilou na série Ouro, volte para o Sambódromo. O que será que Luana Piovani acha disso tudo?

