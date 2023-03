O discurso emocionante de Viola Davis sobre superação e autoestima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Viola Davis recebeu o prêmio ASC Board of Governors Award na cerimônia da American Society of Cinematographers na noite de domingo, 5, no Beverly Hilton Hotel, na Califórnia. A diretora de A mulher-rei, Gina Prince-Bythewood, também estava presente e ganhou prêmios do ACE Eddies . Davis foi recebida com aplausos e fez um discurso de quase dez minutos, sobre crescer na pobreza e em torno da violência doméstica “e não ver nenhuma saída”.

“Por mais que você queira lançar filmes, ganhar muito dinheiro nas bilheterias e desejar que as pessoas recitem as falas do seu filme, quero que as pessoas se conectem consigo mesmas. Para mim, eu vou te dizer o que é a vida. É a Viola de 6 anos que sempre foi chamada de feia, e sempre foi ensinada que ela não tinha valor. Mas ela correu sua parte da corrida e passou o bastão para Viola, de 14 anos, que teve a ideia de se tornar atriz. É isso que eu quero fazer e é assim que vou deixar minha marca. Se você quer me conhecer, não pergunte como eu arrumo meu cabelo ou onde moro. Pergunte-me para que vivo. Ou melhor ainda, pergunte-me o que está atrapalhando o que eu vivo. Se você me conhece, sabe que não dou muito crédito a mim mesma. Mas vou me dar o crédito por ser uma sobrevivente. Estou muito empenhada em trazer as mulheres negras para o primeiro plano”.

