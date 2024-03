O comentário de Luiza Brunet após filha Yasmin no ‘Mais você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Yasmin Brunet participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, nesta quarta-feira, 13. A apresentadora questionou a modelo sobre diversos momentos no reality da TV Globo, o qual ela foi eliminada nesta terça-feira, 12. Luiza Brunet usou o Instagram para elogiar a conduta durante a entrevista. “Que orgulho tenho da Yasmin. Agradeço a Ana Maria Braga pelo carinho, respeito. Saiba que eu e o Brasil respeitamos sua história e a admiramos muito. ‘Ser uma boa mãe é isso, não há modelo perfeito, cada uma faz individualmente o seu melhor.’ Te amo, Yasmin”, escreveu Luiza que apoio a filha durante todo esse processo. Enquanto isso, nas redes sociais, muitos internautas reclamaram do papo “ameno” da apresentadora com Yasmin, que estava pleníssima no ar.