O comentário de Gilberto Gil sobre racismo sofrido por Vini Jr. na Espanha

Gilberto Gil foi mais um a a se manifestar nesta segunda-feira, 22, sobre o ato de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vini Jr., durante um jogo do Real Madrid contra o Valencia um dia antes. O cantor desabafou numa rede social:

“O Vinicius Junior não se conforma com as frequentes manifestações de racismo pelos torcedores em Majorca, em Sevilha, em Madrid, em vários lugares da Espanha, destacando uma tendência preocupante que eu gostaria de que a história contradissesse. Gostaria que o povo espanhol mostrasse acolhimento e respeito a todas as raças, a todos os jogadores que vêm de todos os lugares do mundo”.