Jornal espanhol choca ao culpar Vini Jr. por racismo sofrido

A capa de um jornal esportivo de Valência desta segunda-feira, 22, vai contra toda a discussão de combate ao racismo promovido pelas torcidas de times espanhóis. O jogador brasileiro Vini Jr., do Real Madrid, foi xingado no jogo contra o Valencia neste domingo, 21. O Super Deporte, entretanto, preferiu dar uma capa na qual responsabiliza o brasileiro pelo racismo do qual é vítima. Na chamada, se lê: “Vinicius, não provoque”. Anielle Franco, ministra de Igualdade Racial, já acionou as autoridades espanholas.