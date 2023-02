O choro da Portela no ano de seu centenário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segunda a entrar na avenida na segunda-feira, 20, a Portela, maior campeã do carnaval carioca (são 22 títulos) homenageou seu próprio centenário. Sonhando com o título em data histórica, a escola amargou apenas a décima posição, sem nem voltar entre as seis primeiras no próximo sábado. Um gosto salgado na festa tão aguardada. O desfile ficou aquém de suas expectativas. A campeã de 2023 é a Imperatriz Leopoldinense.

A agremiação de Oswaldo Cruz e Madureira teve papel importante na propagação da cultura negra, na aceitação do samba por diferentes classes sociais, na aproximação das escolas com o poder político e no reconhecimento do sambista como artista. Essa história foi celebrada no enredo O azul que vem do infinito, de Renato Lage e Marcia Lage.

Nos cinco setores, a azul e branco fez um recorte de 20 anos pelo olhar de cinco de seus baluartes. Começando pelo principal fundador, Paulo Portela; seguido por Dodô da Portela, Natal da Portela, bicheiro e patrono da escola, David Corrêa, compositor e por fim Monarco, último presidente de honra. A rainha de bateria foi mais uma vez Bianca Monteiro, cria da comunidade, que ocupa o posto desde 2017. Ela desfilou com algumas das ex-rainhas da escola: Sheron Menezes, Adriane Galisteu e Luiza Brunet.

O samba mediano e problemas em alegorias e evolução derrubaram os sonhos altos da águia de Madureira.

