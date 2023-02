AO VIVO: Acompanhe a segunda noite de desfiles de Carnaval na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acompanhe a cobertura ao vivo das seis escolas de samba que desfilam no Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 20. Em ordem de desfile são elas: Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos do Viradouro. Cobertura completa do carnaval na coluna GENTE.

22h12 – A Índia invadiu a Sapucaí

22h11 – Três tigres brancos abrem o desfile

22h10 – Mogangueiro da Cara Preta vai contar a chegada dos búfalos e sua adaptação à Ilha de Marajó, além de toda a riqueza cultural da região do estado do Pará. O desfile se inicia com a Índia, depois apresenta o comércio das especiarias, que se tornou bastante comum ao oriente e ao ocidente.

22h00 – Começa agora o desfile da Paraíso do Tuiuti, primeira escola da segunda noite de desfiles do Grupo Especial

21h59 – Lá vem o boi do Pará! Primeira a desfilar no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, nesta segunda-feira, 20, a Tuiuti apresenta o ‘boi da Cara Preta’ da Ilha de Marajó dos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor.

21:52 – Paraíso do Tuiuti abre a segunda noite de desfiles na Sapucaí. Escola já está no esquenta

21h51 – Equipe de filmagens capta imagens da concentração da Tuiuti pra um longa sobre a carnavalesca rosa Magalhães

21h24 – A rainha de bateria, Mayara Lima, acaba de chegar na concentração da escola. “Hoje com certeza vão ter as dancinhas”

20h41 – Primeira escola a desfilar no dia, Tuiuti já se prepara para entrar na avenida