O caso de agressão e homofobia em restaurante do Museu do Amanhã

Juliana de Almeida Cezar Machado é acusada de agressão e homofobia a uma chef e um auxiliar de cozinha do restaurante Casa do Saulo, localizado dentro do Museu do Amanhã, no Centro do Rio. Descontrolada, ela se disse desembargadora – mas na verdade é psicóloga. Segundo a chef Isabela Duarte, desde a chegada ao restaurante Juliana estava discutindo com os pais. Quando os ânimos se exaltaram, os funcionários tentaram retirar Juliana do estabelecimento. Além das ofensas, a chef relatou que foi agredida fisicamente. A mulher foi levada à delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal.

Saulo Jennings, chef responsável pelo estabelecimento e que recentemente ganhou destaque por ter cozinhado nas festividades da coroação do rei Charles, reforçou que não tolera preconceitos no local. “Nosso compromisso vai além de servir pratos deliciosos, sustentabilidade e biodiversidade. Aqui, a inclusão e a diversidade são os temperos que dão sabor à nossa essência. Queremos que todos se sintam acolhidos, valorizados e respeitados em nossos restaurantes. Cada pessoa traz consigo uma história única, e é essa diversidade que torna nossa comunidade ainda mais especial. Vamos juntos construir um ambiente onde todos têm voz e espaço para ser autênticos. Nossa mesa está sempre posta para a inclusão, o respeito e o amor. Dizemos não à homofobia, ao racismo, à xenofobia e a qualquer tipo de preconceito.”