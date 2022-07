O barulho internacional que Anitta causou na imagem de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que Anitta declarou seu voto no Lula (PT) no começo da semana, ela tem sido alvo de haters e de apoiadores. No momento se tornou o centro do debate nas redes sociais (veja gráfico abaixo). Não poderia ser diferente com a repercussão internacional. O jornal argentino Hoy publicou a notícia incluindo a resposta de Lula para a cantora no Twitter, na qual ele escreveu: “vamos juntos envolver o Brasil”, em referência ao sucesso Envolver da artista. Já o mexicano 24 horas El Diário sem limites, reforça a influência de Anitta nas redes sociais, por possuir 62 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões no TikTok – como a coluna noticiou ontem. Até o jornal norte-americano Washington Post falou dessa tomada de lado da cantora numa eleição bastante polarizada, reforçando a comunicação com os jovens como primordial.

