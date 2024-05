O ator apontado como novo namorado de Bruna Marquezine

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Marquezine, de 28 anos, participou do evento de pré-Carnaval 2025, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 23, no Rio de Janeiro, e definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Quem também estava presente foi o ator João Guilherme, de 22 anos, apontado como atual namorado da artista. Os dois foram vistos juntos na festa de 22 anos de Maísa Silva, na quarta-feira, 22, em São Paulo. Os rumores de que estão em um relacionamento vem de meses, mas eles se negam a falar a respeito.

João Guilherme é filho caçula do sertanejo Leonardo, do relacionamento do cantor com Naira Ávila. Ele tem como irmãos paternos Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, Monyque Isabella e Matheus Vargas. A primeira aparição como ator foi no filme Meu Pé de Laranja Lima (2012), aos 7 anos. Na TV, estreou aos 10 anos na novela infantil Cúmplices de Um Resgate (2015), do SBT, ao lado de Larissa Manoela. Os dois, inclusive, namoraram por um ano, enquanto adolescentes. Atualmente, ele está no elenco da série Da Ponte Pra Lá, da plataforma da Max, que estreou em abril.

Os rumores envolvendo Bruna e João começaram depois que o ator assumiu estar apaixonado em uma entrevista. Na ocasião, ele comentou que havia comprado uma baby tee, da marca Maison Margiela, “para sua amada”. Dias depois, os dois foram vistos juntos em uma casa de show em São Paulo, no mesmo dia em que eles, Marina Sena, Juliano Floss, Maísa e Veigh fizeram uma foto juntos e Bruna estava no colo de João, usando a peça de roupa que o ator tinha comentado. Bruna não assume um namoro sério desde que terminou com Neymar, em 2015. Apesar de não confirmar, os sites de fofoca noticiaram que ela teve um affair com Maurício Destri, com quem interpretava um casal na novela I Love Paraisópolis, em 2016. Entre 2020 e 2021, Bruna teria se relacionado com Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia e Edson Celulari.