O arrependimento de Regina Duarte após polêmica com Instagram

Após ter a conta do Instagram devidamente controlada por uma mensagem de aviso a novos seguidores, Regina Duarte se desculpou publicamente nesta quinta-feira, 2. Isso porque ela compartilhou um vídeo xenófobo do vereador bolsonarista Sandro Fantinel (Patriota), de Caxias do Sul, ao falar sobre a descoberta de trabalho análogo à escravidão nas vinícolas da região. Ele defendia os produtores no caso e os incentivou a contratar argentinos no lugar de nordestinos. “Produtores, vou dar um conselho a vocês: não contratem mais aquela gente lá de cima”.

Nas redes sociais, a atriz bolsonarista se mostrou arrependida e, agora, afirma que não tem “embasamento suficiente” para falar do assunto. “A partir das interpretações que fui recebendo a respeito do meu post com a fala do vereador Sandro Fantinel, tenho buscado mais informações sobre o caso das vinícolas gaúchas e volto agora para um pedido de desculpas por ter abordado um assunto de que não tenho embasamento suficiente. Quem me conhece e me segue aqui sabe que não seria nunca do meu feitio apoiar xenofobia, preconceito e injustiça social”, disse Regina.

A ex-secretária especial de Cultura enfatizou que é filha de um nordestino. “Aproveito para lembrar aqui que sou filha de uma gaúcha e um cearense que criou sete filhos vindo de ‘pau de arara’ do Nordeste para o Rio de Janeiro para trabalhar”. Por fim, ainda disse que, ao compartilhar o discurso do vereador, queria propor uma discussão no seu perfil sobre xenofobia e leis trabalhistas. Então tá, né!

