O ano das biografias ingratas: as páginas que mais sacudiram 2023

Muitos personagens decidiram abrir detalhes sobre sua vida pessoal em 2023 – o ano das biografias ingratas. Isso porque elas deram o que falar, para o bem de quem foi alvo delas ou para o mal de quem foi citado com requinte de detalhes.

Em janeiro, príncipe Harry lançou Spare, com detalhes nunca antes publicados sobre seu relacionamento com o pai, rei Charles III, com seu irmão mais velho, príncipe William, e outros membros da família real britânica. Porém, a repercussão não foi positiva e sua popularidade vem caindo desde o lançamento da obra. Entre as mais polêmicas está a de Elon Musk, empresário sul-africano radicado nos Estados Unidos, alvo de uma biografia de mais de 600 páginas escrita por Walter Isaacson. O bilionário, dono da Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter), ainda terá sua trajetória exposta nos cinemas pela produtora A24. Também com bastante repercussão, o livro de memórias Worthy, de Jada Pinkett Smith, 52 anos, revelou detalhes da relação com Will Smith, 55. Ela conta, por exemplo, que a separação com o ator, oficialmente anunciada em outubro, ocorreu, na verdade, em 2016. Ou seja, durante todos esses anos eles tiveram um casamento de fachada.

Britney Spears, 41, lançou em outubro sua autobiografia The Woman In Me. No livro, ela revela detalhes de sua trajetória, agora com o seu ponto de vista, de temas como exploração, drogas, aborto e o conturbado namoro com Justin Timberlake. Um dos trechos mais impactantes é o que relata que interrompeu a gravidez, incentivada por Justin, e fez o procedimento no banheiro de casa, para que ninguém soubesse. Já há produtores interessados nos direitos autorais da obra para adaptação aos cinemas. Drama é o que não falta.

Para citar uma brasileira, em fevereiro, aos 74 anos, Marco Nanini ganhou uma biografia escrita por Mariana Filgueiras, que narra sua trajetória artística e pessoal ao lado das mudanças sociopolíticas do país. Em O Avesso do Bordado foram revelados detalhes como o romance entre o ator e Wolf Maya, 69, quando dividiram um apartamento, na lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. deu o que falar.

