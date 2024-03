O amargo motivo para Jenniffer Lopez cancelar shows da nova turnê

Jennifer Lopez, 54, cancelou sete datas de sua nova turnê, This is me… now, de mesmo nome do seu último álbum, enquanto enfrenta problemas com baixa venda de ingressos para seus shows. Os concertos cancelados aconteceriam de 22 a 30 de agosto em: Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa e Nova Orleans, todos nos Estados Unidos. Outras duas datas, em Cleveland e Houston, já haviam sido removidas do itinerário anteriormente. Embora a turnê ainda esteja programada para 30 shows, um grande número de ingressos na maioria das datas da turnê permanece não vendido. No site de vendas online, a maioria dos shows aparecem com mais espaços disponíveis (em azul) do que indisponíveis (cinza). Essa é a primeira turnê de JLO em cinco anos e contou com o lançamento de um álbum e dois filmes complementares, disponíveis em streaming. Todos esses produtos fazem parte de um projeto multimídia autofinanciado de 20 milhões de dólares, que teria a intenção de apresentar a fase mais romântica da cantora, devido ao reencontro com o ator Ben Affleck, com quem se casou em 2022.