A ‘discussão’ de Jennifer Lopez e Ben Affleck durante o Grammy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Grammy Awards aconteceu na noite deste domingo, 5, em Los Angeles, Estados Unidos, reunindo grandes nomes da música mundial. O casal Jennifer Lopez e Ben Aflleck, que voltou às boas depois de anos separados, chamou atenção pelo clima de romance entre um anúncio e outro – mas também de uma possível DR (“discussão de relação”). Em certo momento, Ben falava algo no ouvido de Jennifer e ela pareceu não gostar do que ouviu do parceiro, repreendendo-o. Quando Jennifer se vira na cadeira, é possível até observar que ela se assusta com a câmera atenta aos gestos do casal. Aliás, a cara de tédio de Ben gerou diversos memes ao longo da transmissão.