O etarismo sofrido por Jennifer Lopez por posar de lingerie aos 54 anos

Giro VEJA - Terça, 1º de agosto

Lula põe Simone Tebet em nova saia-justa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta terça-feira a indicação do economista Márcio Pochmann para o comando do IBGE. Lula falou do assunto na entrevista semanal que veicula nas redes sociais e acabou colocando novamente a ministra Simone Tebet, do Planejamento, em uma saia-justa. Lula afirmou que a ministra soube faz tempo que Pochmann seria seu escolhido para o instituto, contrariando as declarações dadas pela própria Simone Tebet nas últimas semanas.