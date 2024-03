O alimento que Gisele Bündchen não come de jeito nenhum

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen, 41, detalhou sobre sua rotina de exercícios físicos e alimentação nesta segunda-feira, 18. A modelo, que se divorciou de Tom Brady em 2022, e é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11, treina seis dias por semana. Ela afirmou que gosta de “ir para a cama por volta das 22h” e acordar para meditar “por volta das 05h da manhã”. A top também costuma se alongar e passear com seu pastor alemão, duas vezes ao dia. “Malho cerca de dois dias por semana e faço exercícios aeróbicos cerca de dois dias também. Adoro Pilates porque fiz uma cirurgia nas costas há três anos e isso ajuda no centro do corpo. Gosto de fazer exercício ao ar livre: surfe, natação, passeios a cavalo, voleibol. Quando estou de férias, pratico mais isso”, afirmou ao The Wall Street Journal.

Sobre os hábitos alimentares, a modelo se considera “a coisa mais distante de um chef”, e detalhou a rotina. “Gosto de tomar água morna com um pouco de limão e sal marinho celta. Eu também gosto de abacate. Pode ser uma frittata, omelete… Às vezes tomo uma vitamina. Gosto de fazer pasta de amêndoas para acrescentar uma proteína no café da manhã”. Em seguida, ela garantiu que um alimento está fora de cogitação: o açúcar branco, o qual ela chama de “veneno”. “Tem tantos outros jeitos de adoçar suas comidas que são deliciosos. Mel, xarope de bordo, melaço de tâmaras”, finalizou.