Os mandamentos de Gisele Bündchen para ter equilíbrio físico e mental

Durante a Art Basel Miami, a maior feira de artes das Américas, que reúne em galerias e museus a presença de famosos, a marca de relógios suíça IWC Schaffhausen organizou uma conversa com a supermodelo e embaixadora Gisele Bündchen, 43. Ela compartilhou suas ideias sobre gerenciamento de tempo e estilo. “Com a agenda lotada e sempre em movimento, aprendi a aproveitar cada hora”, disse Gisele, que também falou sobre como faz para lidar com os momentos de estresse. Em um álbum de fotos em que aparece praticando atividade física nas redes sociais – como posses de ioga -, a top mostrou em cinco tópicos sua rotina para manter o equilíbrio com a saúde física e mental.

“1- Faça uma atividade física: não precisa ser somente puxar pesos na academia. Encontre algo que você goste, dance, faça ioga, corra, pratique algum esporte. O importante é movimentar o corpo para que você possa se beneficiar da liberação de endorfinas. 2- Caminhe na natureza: Passar 20 minutos por dia conectando-se com a natureza pode ajudar a diminuir o estresse e equilibrar os níveis hormonais. 3- Meditação/Respiração consciente: Encontre um local confortável e tranquilo, concentre-se na respiração, deixe sua mente e corpo se acalmarem. 4- Use suplementos de ervas: Ashwagandha, por exemplo, pode ajudar a melhorar a resiliência do corpo ao estresse físico e mental. 5- Faça uma dieta balanceada: Faça o possível para evitar alimentos açucarados e processados ​​e tente comer mais alimentos que nutrem seu corpo, isso fará com que você se sinta melhor e mais disposto”, conclui.