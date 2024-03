Gisele Bündchen não segura as lágrimas ao falar de divórcio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda dói em Gisele Bündchen falar sobre o divórcio do ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem teve os filhos Benjamin e Vivian, em outubro de 2022. A NBC, emissora norte-americana, liberou trechos de uma entrevista de Gisele com pouco mais de um minuto. Roberts relembrou uma fala de Bündchen, na qual ela descreveu o fim do casamento com Brady como “a morte de um sonho”. Após a menção, a apresentadora fez a pergunta: “Como você está?”. “Bem, quando você diz…”, a modelo então não segura o choro. Gisele se desculpa com a equipe e pede: “Posso fazer uma pausa?”. Em outro trecho, a apresentadora questionou Bündchen sobre a criação de seus filhos após o divórcio. “Há dias mais fáceis do que outros. Só posso controlar o que faço”.

Sobre novos amores, Gisele não citou o nome de Joaquim Valente, seu professor de jiu-jitsu apontado como novo affair, mas explicou que suas experiências passadas com o amor a fizeram perceber “o que quero e o que não quero”.