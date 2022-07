Novo vídeo expõe irritação de Roberto Carlos até ao jogar flores à plateia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Que o Rei anda zangado com seus súditos, isso todo mundo já sabe. Roberto Carlos chegou a soltar um palavrão num dos últimos shows que fez no Rio, depois que parte do público não parava de berrar à beira do palco, atrapalhando sua apresentação final. Veja abaixo o vídeo em que ele encerra o show jogando as rosas vermelhas e brancas para o público. Sua cara fechada, sem nem encarar as pessoas, demonstra o grau de impaciente que lhe acometeu diante tanta histeria. Roberto está acostumado a lidar com gritinhos há décadas. A novidade é a forma como tem reagido a tanto assédio.

Ah, ele não beija mais as rosas que dá de presente, porque teve Covid recentemente e, por precaução, evita tocá-las na boca.