Saiba os sintomas de Roberto Carlos após testar positivo para Covid

Roberto Carlos, 81 anos, testou positivo para Covid-19. Por causa disso, o cantor precisou transferir a data do show que faria no Qualistage, no Rio, nesta quarta-feira, 22, para 6 de julho. Segundo sua assessoria de imprensa, os sintomas são de gripe leve. Leia a íntegra da nota:

“A assessoria de imprensa do artista Roberto Carlos, comunica que o cantor após alguns dias com sintomas gripais leves continua testando positivo para Covid 19 mesmo estando em final de ciclo. Por esse motivo, preocupados com o bem estar e proteção de todos, tomamos a decisão de transferir o show do dia 22 de junho (quarta feira), para o dia 06 de julho (quarta feira), às 21h30 no Qualistage no Rio de Janeiro. Lembramos que os ingressos ficam automaticamente validos para a nova data, e que as demais datas estão confirmadas”.