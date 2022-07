Com Covid longa, Roberto Carlos volta a adiar shows

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Carlos precisou adiar mais uma vez sua volta aos palcos. A série de shows que faria neste fim de semana no Qualistage, na Barra da Tijuca, no Rio, foi cancelada após o cantor continuar com sintomas de Covid, mesmo já tendo testado negativo. Segundo a assessoria de imprensa de Roberto, ele está com sintomas gripais leves. Quem comprou ingresso para sábado, 2, poderá assistir a apresentação no dia 23 de julho. Já o público que iria no domingo, 3, poderá ir no dia 24. Os ingressos para 6 de julho foram remarcados para dia 13.

