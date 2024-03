Mundo do samba fica em polvorosa com ida de Bolsonaro a quadra da Mocidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No carnaval que passou, a Mocidade Independente de Padre Miguel cantou, no mais popular samba enredo dos últimos tempos, que “é a cara do Brasil”. Mas não demorou nem a Semana Santa findar para que este amor pela escola da zona oeste do Rio se desmoronasse nas redes sociais. Isso porque a quadra da verde e branca abrigou neste sábado, 16, o lançamento da pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio. Na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado por suspeita de tramar um golpe de Estado, Ramagem também teve ao seu lado o atual governador Claudio Castro, que cometeu uma gafe ao afirmar que os cariocas terão que escolher entre “quem nos fins de semana está nos botecos por aí” ou “chamar o delegado para colocar ordem no Rio de Janeiro”. Na tarde de domingo, 17, o prefeito Eduardo Paes publicou fotos em um boteco, segurando um copo de cerveja, ao dar sua réplica à provocação: “Essa é para meu querido governador Cláudio Castro, (que gosta muito também)”.

Além do mal estar entre os dois poderes, o mundo do samba ficou em polvorosa pela escola aceitar abrigar o evento político. O PL tratou de informar que pagou 10 mil reais pelo espaço, mesmo a agremiação tentando ceder gratuitamente. Não custa nada “lembrar”: a Mocidade é comandada pelo bicheiro Rogério Andrade. Sambistas e torcedores foram às redes mostrar indignação com o evento no “Maracanã do Samba”, como é chamada a imensa quadra localizada na Avenida Brasil. Xii…

Vergonhoso, Mocidade. Absolutamente vergonhoso. Escola de Samba sempre foi lugar de resistência aos fascistas, de enfrentamento à extrema direita. Hoje, minha escola do coração desde pequeno se definiu como aliada dessa corja sórdida q tentou dar um golpe no Brasil. Vergonha — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) March 16, 2024

Essa é para meu querido governador @claudiocastroRJ (que gosta muito também). Depois de uma ralação no palácio da cidade pela manhã, nada como curtir um boteco na cidade maravilhosa. Esse aí da foto é o @barmadrid cujo dono é meu subprefeito na Tijuca. Aqui os botecos e a… pic.twitter.com/gF4KRXelZd — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 17, 2024

Continua após a publicidade

Mocidade Independente.

Padre Miguel/Rio de Janeiro.

16/março.

Pré-candidato a Prefeito.

Delegado Ramagem. pic.twitter.com/S7rX7TgyrK — Delegado Ramagem (@delegadoramagem) March 16, 2024