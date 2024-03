O motivo para Globo ‘suavizar’ críticas a Wanessa e Yasmin Brunet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Este BBB não é como o que passou. Pode reparar. Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Rodriguinho foram elogiados diversas vezes fora do programa, em maratonas exaustivas pelas atrações da TV Globo, após performances polêmicas no confinamento. Foram no Mais você, Encontro, Domingão com Huck, Fantástico… Nenhum apresentador se atreveu a falar, com todas as letras, o quanto eles cometeram atos racistas enquanto tentavam o prêmio milionário do reality.

O motivo é simples: o medo da direção de não conseguir famosos “interessantes” e dispostos a tamanha exposição (e cancelamento) na próxima edição. Por isso, os entrevistadores deram voltas, escolheram palavras bonitas, usaram o tempo verbal no futuro do pretérito (“faria”, “teria dito”, “teria pensado”).

Diante de tantas críticas à “passada de pano” aos famosos, Ana Clara, ela própria uma ex-participante e agora alçada a apresentadora do Multishow, mais uma a não entender a gravidade do debate público, chegou a perguntar indignada aos telespectadores: “o que vocês querem que a gente faça?”. Abaixo, a coluna destaca a bela resposta dada por uma influenciadora à tacanha pergunta da ex-BBB.

Continua após a publicidade