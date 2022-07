Mulher mostra Mario Frias internado; hospital se silencia sobre regalias 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-secretário da Cultura, Mario Frias, 50 anos, sofreu um infarto na segunda-feira, 4, e foi internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília (DF). Frias foi submetido a um novo cateterismo com retirada de trombos. Juliana Frias, mulher do ex-secretário, desabafou: “Bom dia vida!!! Amassados. Cansados. Rotina de hospital não é fácil. Um banho para mandar tudo de ruim embora e um beijo enorme a todos vocês que estão torcendo para que Mario fique bom logo. E ele vai ficar. Tá ‘caidinho’ (normal né), muita medicação e ainda em observação!! Meu amor, minha vida, foi desesperador vê-lo sentir tanta dor, que angústia, queria passar pra mim, foi punk. Deus te proteja marido, preciso muito de você!”, escreveu ela numa rede social, com uma selfie tirada ao lado do marido. Segundo o site Metrópoles, Frias teria sido mal-educado com a equipe médica e teria pedido um banheiro exclusivo na UTI. Procurado por VEJA, o hospital preferiu não se manifestar.