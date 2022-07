O estado de saúde de Mário Frias após sofrer terceiro infarto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Menos de 48 horas após sofrer o terceiro ataque cardíaco em dois anos, Mário Frias segue internado no hospital Santa Lúcia, em Brasília. Em boletim, a equipe médica informou que o ex-secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro é estável, mas ainda não há previsão de alta. De acordo com a publicação, Frias já teve melhora evolutiva. Há pouco mais de seis meses, o político teve um princípio de infarto e precisou ser submetido a um cateterismo e colocou dois stents no coração.