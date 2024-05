Mãe de atriz da Globo se mistura a fãs de Madonna em hotel de Copacabana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna está mobilizando fãs de toda a América Latina e voltando a atenção para Copacabana, bairro carioca onde está hospedada e vai se apresentar no sábado, 4, para ao menos 1,5 milhão de pessoas. Nesta quinta-feira, 2, centenas de fãs ficaram na frente do Copacabana Palace, onde estão se concentrado desde segunda-feira, 29, para chamar a atenção da diva. Um deles, foi Veralinda Menezes, mãe de Sheron Menezzes. “Estou que estou! Tenho a idade da Madonna e a acompanho desde sempre! Ela é maravilhosa e estou simples como a Madonna”, brincou ela sobre o figurino escolhido em entrevista para a TV Globo. Ela é vizinha do hotel e também foi outros dias na porta do local para confraternizar com outros admiradores da artista “Eu vi! Madonna chegando no Copacabana Palace! Histórico! Inesquecível! Foi um pico orgásmico coletivo!”, comemorou na segunda-feira, 29.