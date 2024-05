Quem é a artista que enfeitou Copacabana com painéis de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A artista visual Rita Wainer foi convidada para fazer uma intervenção artística nas áreas interna e externa do show da Madonna, no Rio de Janeiro, neste sábado, 4. A artista criou 15 peças originais inspiradas pela rainha do pop e vai espalhá-las em formato de lambe-lambe numa ação que cobrirá uma área total de 670m2. “Para mim é muito representativo poder expor meu trabalho nessa turnê. Sou uma artista de 45 anos e fui impactada pela presença da Madonna muito jovem. Ainda adolescente, admirava aquela mulher poderosa, que quebrava padrões e tabus por onde passava – o que, aliás, ela faz até hoje. E foi essa emoção que senti quando fiz as artes. Hoje, também me reconheço como artista e feminista, com coragem de criar à minha maneira e de entrar em espaços masculinos sem suprimir a minha feminilidade”, reflete.

Paulistana radicada no Rio de Janeiro, a obra pública mais popular de Rita no Rio é o mural Saudade é Amor, te sigo esperando, pintado em 2016 na região portuária, no Boulevard Olímpico. Já em São Paulo, é a obra A cidade é nossa, pintada em 2017 a convite do bloco de carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, mas que recentemente foi apagada.