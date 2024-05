Por dentro da suíte presidencial de Madonna no Copacabana Palace

Madonna, no Brasil desde segunda-feira, 29, para realizar o show histórico na Praia de Copacabana, no sábado, 4, está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace. Ela também ocupa outros 90 quartos, para acomodar os quase 200 profissionais da sua equipe. O valor da Penthouse Suite Ocean View, uma das sete suítes presidenciais no sexto andar do edifício, começa em 8,5 mil reais a diária, com alterações de preço entre as temporadas. O quarto tem vista para o mar, banheiro de mármore com banheira e chuveiros separados, piscina privativa e terraço, totalizando mais de 100 m². Há ainda minibar, personalizado a pedido, e serviço de mordomo. No entanto, como Madonna está na restrita lista de hóspedes que demandam “total exclusividade”, ela reservou todas as suítes do andar, em um pacote com diárias a partir de 84 mil reais. Além do seu staff, a cantora trouxe quatro de seus seis filhos: David, Mercy, Stella e Estere.

