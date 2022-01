Lula saúda 2022 com foto em que aparece malhando – mas imagem é de 2019

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entusiasmado com a repercussão da foto em que apareceu forte e sacudido, abraçado à namorada e com as coxas musculosas à mostra (uma das mais comentadas imagens políticas de 2021), o ex-presidente Lula voltou a usar as redes sociais para passar seu recado: está inteiraço para encarar as eleições deste ano.

No acender das luzes de 2022, a página oficial do Partido dos Trabalhadores publicou em seu Instagram uma foto em que o pré-candidato aparece malhando os braços. De camiseta regata vermelha, Lula faz a “rosca”, exercício básico para a hipertrofia dos bíceps. Embaixo, a legenda: “Primeira segunda-feira do ano, dia de traçar metas e objetivos para nosso 2022. Importante cuidarmos do corpo e da mente, para juntos e juntas enfrentarmos as batalhas desse grande ano. Quem vem junto?!”.

Não há nenhuma menção ao fato de se tratar de uma foto de arquivo (ela foi publicada em 2019), o que levou seguidores e a própria imprensa a exaltar os cuidados do petista com a forma física logo após a virada do ano.

Cada um luta com as armas que tem e enquanto isso, em outro perfil oficial, o presidente Jair Bolsonaro ressuscitou a figura de mártir e voltou a postar uma foto em que aparece fragilizado numa cama de hospital. Ele foi internado novamente por causa de uma obstrução intestinal, logo após seu retumbante período de férias pelo Sul do país.

E ainda estamos na primeira semana do ano.